Esenyurt'ta korsan taksi denetiminde polisi vuran emekli başpolis kendini de vurdu - Son Dakika
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Esenyurt'ta korsan taksi denetiminde polisi vuran emekli başpolis kendini de vurdu

Esenyurt\'ta korsan taksi denetiminde polisi vuran emekli başpolis kendini de vurdu
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Esenyurt'ta sivil trafik polislerinin durdurduğu korsan taksici emekli başpolis E.A., hakkında işlem yapılmasının ardından trafik polisi M.A.T.'yi sırtından vurdu, sonra aynı silahla kendine ateş etti. İki yaralı hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri sürüyor.

ESENYURT'ta denetim yapan sivil trafik polislerinin durdurduğu korsan taksici E.A., hakkında işlem yapılmasının ardından trafik polisi M.A.T.'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla hayatına son vermek istedi. Emekli başpolis olduğu öğrenilen E.A. ile trafik polisi M.A.T. ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede denetim yapan sivil trafik polisleri, korsan taksicilik yaptığı belirlenen E.A.'nın kullandığı otomobili durdurdu. E.A. hakkında işlem yapılırken, aracının trafikten men edileceği bildirildi. Bunun üzerine E.A., belinden çıkardığı silahla trafik polisi M.A.T.'ye ateş etti. Sırtından vurulan M.A.T. ağır yaralanırken, E.A. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri yapılan E.A. ile polis memuru M.A.T., Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürerken, E.A.'nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta korsan taksi denetiminde polisi vuran emekli başpolis kendini de vurdu - Son Dakika

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