Esenyurt'ta Kundaklanan 8 Araç ve İş Yeri Alev Alev Yandı; Kundaklama Anı Kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kundaklanan 8 Araç ve İş Yeri Alev Alev Yandı; Kundaklama Anı Kamerada

Esenyurt'ta, kundaklama sonucu 8 araç ve iş yeri alev alev yandı. Şüphelinin araçları ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın sokakta paniğe yol açarken, alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

11.06.2024 09:26
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1-ESENYURT'TA KUNDAKLANAN 8 ARAÇ VE İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI; KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Emre KURT/İSTANBUL, - Esenyurt'ta, kundaklama sonucu 8 araç ve iş yeri alev alev yandı. Şüphelinin araçları ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın sokakta paniğe yol açarken, alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2258. Sokak'ta saat 02.00 sıralarında park halindeki araçlarda başlayan alevler kısa sürede büyüyerek iş yerine sıçradı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir taraftan da yangını söndürmek için seferber oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için uzun süre çalıştı. Yangın sırasında bir iş yeri ile iş yerinin içinde ve sokakta park halinde olan 8 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Olay yerinde çalışma yapan polis, şüphe üzerine inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin park halindeki araçların arkasına geçtikten sonra araçları ateşe verdiğini tespit etti. Şüphelinin araçları kundakladığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis kundaklamayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BÜYÜK İHTİMAL MAZOT YA DA BENZİN DÖKMÜŞLERDİ"

Aracını son anda alevlerin içerisinden çıkaran Mustafa Meydan, "Birisinin 'Yardım edin, yangın var' dediğini duydum. Yataklardan fırladık geldik. Bu kanaldan aşağı doğru bir sıvının aktığını gördük, alevli bir şekilde. Aracımın altından alevli bir şekilde yangın gidiyordu, son anda çıkarttım alevlerin içinden" dedi.

İş yeri sahibi Burhan Aydın, "Biz yatıyorduk, bir anda annem bağırdı. O esnada dışarıya koştuk. Büyük bir ihtimalle benzin ya da mazot dökmüşlerdi. Biz söndürmeye çalıştık. Suyu attıkça yangın daha da çoğaldı. Önce araçlarımız yandı sonra depomuz yandı. Kimseyle husumetimiz yok, mahallemizde küçük bir mahalle. Herkes birbirini tanıyor. Can kaybımız yok sadece araçlarımız yandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kundaklanan 8 Araç ve İş Yeri Alev Alev Yandı; Kundaklama Anı Kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kundaklanan 8 Araç ve İş Yeri Alev Alev Yandı; Kundaklama Anı Kamerada - Son Dakika
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