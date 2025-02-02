Esenyurt'ta Market Depo Yangını

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle marketin depo kısmında hasar oluştu.
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