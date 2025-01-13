Esenyurt'ta Metrobüs Krizi

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Esenyurt'ta sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle metrobüse binemeyen vatandaşlar, durakta durmayan boş araçlardan birinin önünü kesti.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda yolcular dolu gelen metrobüslere binemezken, boş geçen araçların da durmaması üzerine kalabalık arttı.

Yağışlı havada metrobüs bekleyen vatandaşlardan bazıları, boş geçen araçlardan birini durdurmak için yola indi. Duraktakiler, önü kesilen boş metrobüse bindi.

Yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.