Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sanığın yargılanması başladı

ESENYURT'ta iddiaya göre otomobiliyle makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet sürücüsü Gökmen Değirmenci'ye çarpan ve ölümüne neden olan sürücü Hüseyin Can Kırıktaş'ın yargılanmasına başlandı. Hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan dava açılan sanık Kırıktaş savunmasında, "Tırnak ucu kadar uyuşturucu madde vardı. Sigara paketimde üzerimde kalmasın, polis aramasında yakalanmayayım diye kullandım. Etkisi kısa süre içerisinde geçti. Etkisi 20-25 dakika kadar sürüyor. Etkisini çoktan atmıştım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi D-100 Yanyol Beylikdüzü istikametinde 26 Şubat saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobiliyle makas atarak ilerlediği öne sürülen Hüseyin Can Kırıktaş, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı. Kazanın ardından yola savrulan motosiklet sürücüsü Gökmen Değirmenci, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Hüseyin Can Kırıktaş ise tutuklandı. Hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan dava açılan sanık Kırıktaş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Can Kırıktaş, taraf avukatları ve kazada hayatını kaybeden Gökmen Değirmenci'nin yakınları katıldı.

'GÜNDÜZ SAATLERİNDE UYUŞTURUCU KULLANDIM'

Tutuklu sanık Hüseyin Can Kırıktaş, mahkemede yaptığı savunmasında olay günü AVM'den çıktığını ve hızının yaklaşık 110 kilometre olduğunu söyledi. Seyrettiği güzergahın kısa olduğunu belirten Kırıktaş, "O yolda zaten çok süratli ilerleyemem. Kendimi de tehlikeye atmam. Alkol ve uyuşturucu etkisinde değildim. Gündüz saatlerinde uyuşturucu kullandım" dedi.

'POLİS ARAMASINDA YAKALANMAYAYIM DİYE KULLANDIM'

Uyuşturucu maddenin miktarının çok az olduğunu öne süren Kırıktaş, "Tırnak ucu kadar uyuşturucu madde vardı. Sigara paketimde üzerimde kalmasın, polis aramasında yakalanmayayım diye kullandım. Etkisi kısa süre içerisinde geçti. Etkisi 20-25 dakika kadar sürüyor. Şekerim düştü, sadece kantinden bir şeyler aldım. Etkisini çoktan atmıştım" diye konuştu.

'NE OLDUĞUNU, NEYE ÇARPTIĞIMI ANLAMADIM'

Kırıktaş, kaza anına ilişkin ise motosikletliyi kesinlikle görmediğini belirterek, "Düz yolda gidiyordum. Otoparktan çıktım. Önümdeki araç hızlı-yavaş hareket ediyordu. Ben de tedirgin oldum. Sağa geçmek istedim. Dikiz aynalarıma baktım ve sağa geçtim. O sırada kaza oldu. Airbagler yüzüme patladı. Ben de ne olduğunu, neye çarptığımı anlamadım. Sola kırdım" ifadelerini kullandı. Sanık Kırıktaş, savunmasının sonunda ise "Ben vicdan azabından geceleri uyuyamıyorum. Geceleri tüylerim diken diken oluyor" dedi.

ARA KARARINI AÇIKLADI

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Hüseyin Can Kırıktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 12 Kasım saat 13.30'a erteledi.