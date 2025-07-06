Esenyurt'ta iki motosikletli grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında, Esenyurt'ta 2 motosikletli grup arasında yaşanan kavgaya ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine polis çalışma başlattı.
Çalışmalarda, şüpheliler K.E. ve M.B. gözaltına alındı.
Ayrıca olayda kullanılan 3 motosiklete toplam 27 bin 614 lira trafik cezası uygulandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Motosikletli Kavga: 2 Gözaltı - Son Dakika
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