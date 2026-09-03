Esenyurt'ta narkotik operasyonunda 143 kg uyuşturucu ve 5 gözaltı - Son Dakika
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Esenyurt'ta narkotik operasyonunda 143 kg uyuşturucu ve 5 gözaltı

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İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesinin desteğiyle uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Esenyurt'ta tespit edilen bir iş yeri ve araca yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta narkotik operasyonunda 143 kg uyuşturucu ve 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta narkotik operasyonunda 143 kg uyuşturucu ve 5 gözaltı - Son Dakika
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