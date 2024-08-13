Esenyurt'ta otomobilde tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta otomobilde tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi ağır yaralandı

Esenyurt'ta bir otomobilde yaşanan tartışma sonucunda bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polise teslim oldu.

13.08.2024 04:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta otomobilde tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Akşemseddin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Hüseyin Murat Ekinci 34 KVN 774 plakalı otomobili ile seyir halindeyken 221. Sokak'a geldiği sırada yanında bulunan henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı ile tartıştı.

Şüphelinin silahla ateş etmesi üzerine Ekinci ağır yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ekinci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan şüphelinin karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta otomobilde tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 04:43:55. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta otomobilde tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement