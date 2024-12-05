Esenyurt\'ta Park Halindeki Minibüsten Hırsızlık

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ESENYURT'ta park halindeki minibüsün camını kırarak 38 saniyede araçtaki çanta, teyp ve bazı evrakları çalan şüpheli güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Araç sahibi şüpheliden şikayetçi olurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Çarşamba günü gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüsün yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, aracın sağ ön camını kırdı. Araçtaki çanta, teyp ve bazı evrakları alan şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin park halindeki minibüsün yanına geldikten sonra, 38 saniye içerisinde hırsızlığı gerçekleştirerek olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor. Araç sahibi, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.