Esenyurt'ta ihbar üzerine bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru yaralandı.
Olay, Yenikent Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda bir polis memuru yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Polis Ekiplerine Saldırı: Bir Memur Yaralı - Son Dakika
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