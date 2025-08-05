Esenyurt\'ta polis merkezinden kaçmaya çalışan şüpheli vuruldu

ESENYURT'ta tartıştığı komşularının şikayeti üzerine eşiyle birlikte karakola getirilen H.T.(40), başka bir suçtan aranması olduğu anlaşılınca karakoldan kaçmaya çalıştı. Koşarak kaçmaya çalışan şüpheli, açılan uyarı ateşi sonucu yaralı olarak yakalandı. Şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 18.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi'nde meydana geldi. Tartıştığı komşularının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından eşiyle birlikte karakola getirilen H.T.'nin, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınacağını öğrenen şüpheli, eşi ifade verdiği sırada polis merkezinden koşarak kaçmaya çalıştı.

Peşinden koşan polis memurunun 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, açılan uyarı ateşi sonucu vuruldu. Yaralı olarak yakalanan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.