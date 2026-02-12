Esenyurt'ta Ramazan Temizlik Seferberliği

Esenyurt Belediyesi, ramazan ayının yaklaşmasıyla ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi ve günlük yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahaya indi.

Çalışmalar kapsamında mahallelerde bulunan çöp konteynerleri özel yıkama araçlarıyla detaylı temizlenerek dezenfekte edildi. Kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla hem çevre sağlığı korunuyor hem de ilçe estetiğine katkı sağlanıyor.

İlçede ramazan boyunca da temizlik çalışmaları artarak devam edecek.