Esenyurt'ta Ramazan Temizlik Seferberliği - Son Dakika
Esenyurt'ta Ramazan Temizlik Seferberliği

12.02.2026 11:34
Esenyurt Belediyesi, Ramazan öncesi temizlik çalışmalarını hızlandırdı, konteynerler dezenfekte edildi.

Esenyurt Belediyesi, ramazan ayının yaklaşmasıyla ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi ve günlük yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahaya indi.

Çalışmalar kapsamında mahallelerde bulunan çöp konteynerleri özel yıkama araçlarıyla detaylı temizlenerek dezenfekte edildi. Kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla hem çevre sağlığı korunuyor hem de ilçe estetiğine katkı sağlanıyor.

İlçede ramazan boyunca da temizlik çalışmaları artarak devam edecek.

Kaynak: AA

