Esenyurt'ta Sağlık Çalışanlarına İftar Programı

Esenyurt Belediyesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanları için iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, edilen duaların ardından oruçlar açıldı.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ramazan ayının manevi atmosferinde sağlık çalışanlarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk ve İslam dünyasında İbn Sina'dan Er-Razi'ye, El-Zehravi'den Akşemseddin'e kadar birçok bilim insanının sağlık alanında önemli katkılar sunduğunu aktaran Aksoy, sağlık çalışanlarının da bu büyük bilimsel ve kültürel mirasın temsilcileri olduğunu, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, acil servislerde ve ambulanslarda büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirtti.

Aksoy, ilçenin sağlık altyapısını güçlendirmek için önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydederek, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızla koordinasyon içinde 3 aile sağlığı merkezini hizmete açtık. Bunun yanı sıra 8 yeni aile sağlığı merkezinin de ihale süreci tamamlandı, yer teslimleri yapıldı. Bayram öncesinde ilk şantiyenin kurulmasını planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

112 Acil Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Aksoy, ilçede yeni acil istasyonlarının kurulacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının desteğiyle 250 yataklı ek hastane projesinin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile kadın ve çocuk hastanesi gibi yatırımların da gündemde olduğunu belirten Aksoy, Çapa Tıp Fakültesi ile yürütülen işbirliğinin Esenyurt'un sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Programa, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, ilçe protokolü, hastane başhekimleri, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.