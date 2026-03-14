Esenyurt'ta Sağlık Çalışanlarına İftar Programı

14.03.2026 17:08
Esenyurt Belediyesi, Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanları için iftar etkinliği düzenledi.

Esenyurt Belediyesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanları için iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, edilen duaların ardından oruçlar açıldı.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ramazan ayının manevi atmosferinde sağlık çalışanlarıyla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk ve İslam dünyasında İbn Sina'dan Er-Razi'ye, El-Zehravi'den Akşemseddin'e kadar birçok bilim insanının sağlık alanında önemli katkılar sunduğunu aktaran Aksoy, sağlık çalışanlarının da bu büyük bilimsel ve kültürel mirasın temsilcileri olduğunu, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, acil servislerde ve ambulanslarda büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirtti.

Aksoy, ilçenin sağlık altyapısını güçlendirmek için önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydederek, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızla koordinasyon içinde 3 aile sağlığı merkezini hizmete açtık. Bunun yanı sıra 8 yeni aile sağlığı merkezinin de ihale süreci tamamlandı, yer teslimleri yapıldı. Bayram öncesinde ilk şantiyenin kurulmasını planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

112 Acil Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Aksoy, ilçede yeni acil istasyonlarının kurulacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının desteğiyle 250 yataklı ek hastane projesinin, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile kadın ve çocuk hastanesi gibi yatırımların da gündemde olduğunu belirten Aksoy, Çapa Tıp Fakültesi ile yürütülen işbirliğinin Esenyurt'un sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Programa, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, ilçe protokolü, hastane başhekimleri, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
