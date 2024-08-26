Esenyurt\'ta Silahlı Çatışma: Ölü ve Yaralılar Var

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Esenyurt'ta bir site içerisinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bir sitede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandığı öğrenildi. Çatışmada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.