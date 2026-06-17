Esenyurt\'ta Silahlı Çatışma Panic

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balıkyolu Mahallesi 522. Sokak'ta plakaları öğrenilemeyen motosikletli 2 kişiye, iki farklı otomobilden ateş açıldı.

Motosiklettekilerin otomobildekilere ateşle karşılık vermesi üzerine, çevredeki iş yerleri ile araçlara çok sayıda kurşun isabet etti.

Olaya karışan ve kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokağa çıkan yolları kapatarak olay yerine emniyet şeridi çeken ekipler, yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Öte yandan, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde siyah renkteki otomobilin yolu kapatıp ateş ettiği, motosikletli iki kişinin de açılan ateşe karşılık verirken yere düştüğü ve aynı sokağa gelen başka bir otomobilin de çatışmaya dahil olduğu görülüyor.

Bu arada motosikletli kişilerden birinin düştüğü yerden kalkıp ateş ederken çıkan ayakkabısını giymeye çalıştığı görüntülere yansıdı.