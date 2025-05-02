Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı

Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi hayatını kaybetti, iki zanlı tutuklandı.

02.05.2025 11:14
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Esenyurt'ta çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen kişinin ölümüne sebep olan 2 zanlı tutuklandı.

Balıkyolu Mahallesi'nde 26 Nisan'da iki kişi arasındaki silahlı kavga esnasında yoldan geçen S.A.Ş. (22) vuruldu. Zanlılar kaçarken hastaneye kaldırılan S.A.Ş, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelilerin C.T. (48) ve Y.M.B. (26) oldukları tespit edildi.

Taksi şoförlüğü yaptığı belirlenen ve kısa sürede yakalanan C.T, polis merkezindeki ifadesinde 26 Nisan gecesi saat 01.00 sıralarında Y.M.B'yi aracına aldığını, gideceği yere bıraktıktan sonra araçta unuttuğunu söylediği eşyasını geri istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma yaşandığını anlattı.

Kafede oturduğu sırada Y.M.B'nin elindeki silahla yanına geldiğini belirten C.T, boğuşma sırasında silahın ateş aldığını, S.A.Ş'nin vurulduğunu ifade etti.

C.T. adli makamlarca tutuklandı, Süleymaniye Mahallesi'nde oturduğu belirlenen şüpheli Y.M.B'nin evine 30 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Olayda kullanılan tabancayla yakalanan Y.M.B'nin dairesindeki iki el çantasında bulunan 22 pakette 23 kilo 929 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli Y.M.B, Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde C.T. ile aralarında husumet bulunduğunu, tartıştıkları sırada yoldan geçen S.A.Ş'nin yanlışlıkla vurulduğunu söyledi.

21 suç kaydının bulunduğu tespit edilen Y.M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, iki şüphelinin kavga anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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