Esenyurt\'ta Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Gözaltı

ESENYURT'ta bir kafede oturan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken 2 kişi gözaltına alındı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kafe önünde yaşanan kargaşa ve vurulan kişilerin dışarıya taşındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kafede bir araya gelen iki grup arasında, 'alacak-verecek' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, Sertaç S. Mehmet K. ve Yasin T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Mesut Y. ile Adem K.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken Esenyurt Asayiş Büro ekiplerinin olaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

3 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı silahlı kavgada kafe önünde yaşanan kargaşa ve vurulan kişilerin dışarıya taşındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaralananların kafeden çıkarılarak arkadaşları tarafından taşındığı görülüyor.