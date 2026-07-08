Esenyurt'ta Sosyal Destek Hizmetleri - Son Dakika
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Esenyurt'ta Sosyal Destek Hizmetleri

Esenyurt\'ta Sosyal Destek Hizmetleri
08.07.2026 12:03
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Esenyurt Belediyesi, son 20 ayda 158 bin haneden %38,52'sine sosyal destek ulaştırdı.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, son 20 ayda sosyal destek hizmetleri kapsamında ilçedeki 158 bin 744 hanenin yüzde 38,52'sine ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla gerçekleştirilen hane ziyaretleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri yerinde dinleniyor.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un koordinesinde yürütülen çalışmalarda, vatandaşlar sosyal yardım hizmetleri hakkında bilgilendiriliyor. Ekipler, talep ve ihtiyaçları da dinleyerek gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Hane ziyaretleri sayesinde ihtiyaçlar yerinde tespit edilip, destek süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri tarafından paylaşılan verilere göre, son 20 ayda ilçedeki 158 bin 744 hanenin yüzde 38,52'sine ulaşıldı.

Böylece ilçedeki her 10 haneden yaklaşık 4'üyle doğrudan iletişim kurularak, vatandaşların talepleri dinlendi. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal destekler sağlandı.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün personeli Büşra Çelik, vatandaşların her daim yanında olacaklarını belirtti.

Aynı zamanda vatandaşların kapılarını çalarak, ihtiyaçlarını yerinde dinleyip gerekli tespitleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Biz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bize gelmesini beklemiyoruz. Onlara ulaşmayı esas alıyoruz. Bu anlayışla ekip arkadaşlarımızla daha fazla haneye ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün de hane ziyaretlerimizi gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde dinleyecek, gerekli tespitleri yapacak ve ihtiyaç duyulan desteklerin ulaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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