Esenyurt\'ta Su Parkında Hırsızlık

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenkent Mahallesi Cemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir su parkında meydana geldi. İddiaya göre, eşyalarının yerinde olmadığını fark eden bir müşterinin talebi üzerine güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, soyunma odasına giren şüphelinin, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra dolabın kilidini kırarak içindeki cüzdanı aldığı görülüyor. Cüzdanın içindeki paraları alan şüpheli daha sonra dolabın bulunduğu alana geri dönüp bu kez cüzdanı bırakıp çantayı alıyor. Ardından şüpheli soyunma odasından çıkıyor. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.