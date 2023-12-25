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Esenyurt'ta tekel bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta tekel bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta gerçekleşen tekel bayii baskınıyla ilgili hazırlanan iddianamede, şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis ve uzun süreli hapis cezaları talep edildi.

25.12.2023 - 12:49,  Güncelleme: 12:55
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ESENYURT'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii baskınıyla ilgili iddianame hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke geçtiğimiz günlerde iddianame düzenlenmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'e yönelik 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen? yönelik ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 3 kişiye karşı 'Silahla birden fazla kişi tarafından tehdit' suçlarından 11'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Esenyurt\'ta tekel bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta tekel bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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