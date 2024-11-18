Esenyurt\'ta Terörle Mücadele Operasyonu: İki Eş Başkan Gözaltında

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.