Esenyurt'ta Trafik Kavgası: 180 Bin Lira Cezalı

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü aracıyla kesip kesici aletle araca zarar veren şüpheliye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafikte aracıyla önünü kestiği otomobile elindeki kesici aletle araca zarar verdiği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

Görüntülerdeki sürücünün O.Ç. (35) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliye, 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Şüpheli, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" ve "mala zarar verme" suçlarından yürütülen işlemlerin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.