Esenyurt'ta Trafik Kazası

Esenyurt'ta otoyolda bir otomobilin, hafif ticari araca çarptığı anlar başka bir araç kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda Avcılar istikametinde şerit değiştirmek isteyen hafif ticari araca, aynı yönde ilerleyen bir otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle trafik akışına kapanan yolun bir şeridi, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Kaza aynı yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sinyal vererek şerit değiştiren hafif ticari araca, aynı yönde ilerleyen otomobilin çarpması yer alıyor.
