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Esenyurt'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında, kimliği belirsiz bir cip İSTAÇ'a ait mekanik süpürme aracına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlik çalışması yapıldı.

31.12.2023 - 07:07,
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolunda seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen cip, İSTAÇ'a ait mekanik süpürme aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle İSTAÇ aracı sürücü kısmından öne doğru kırılırken, sürücüsü de yaralandı. Cipteki 1 kişi ağır yaralanırken, 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

İtfaiye ekiplerinin bulundukları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.

Esenyurt'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Esenyurt'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Esenyurt\'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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