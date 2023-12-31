Esenyurt\'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolunda seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen cip, İSTAÇ'a ait mekanik süpürme aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle İSTAÇ aracı sürücü kısmından öne doğru kırılırken, sürücüsü de yaralandı. Cipteki 1 kişi ağır yaralanırken, 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bulundukları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.