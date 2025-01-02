Esenyurt'ta Tüp Bebek Tedavisine Evde Sağlık Hizmeti

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Esenyurt Belediyesi, tüp bebek tedavisi gören kadınlara evde sağlık hizmeti verecek.

Belediyede yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğünün hasta, yatağa bağımlı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sunduğu evde sağlık hizmetine tüp bebek tedavisi gören kadınları da ekledi.

Tüp bebek tedavisi gören kadınlar belediyeye talepte bulunarak, aynı gün içinde hizmet alabiliyor.

Görevli sağlık teknikerleri, serum, iğne ve pansuman gibi tıbbi hizmetleri vatandaşlara ücretsiz sunuyor.

Sağlık ekibince evlere yapılan ziyaretlerde hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen ve beslenme alışkanları konusunda vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen paramedik Nurcan Özdemir, "Yatağa bağlı, 65 yaş ve üzeri hastalar ile tüp bebek tedavisi gören kadınların yanında oluyoruz. Hizmetimiz haftanın 7 günü devam ediyor." ifadelerini kullandı.