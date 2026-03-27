Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt'ta 102 kilo 450 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen çalışmalarda, Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespiti üzerine operasyon gerçekleştirildi.
İki araçta 102 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
