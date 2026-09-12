Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde park halindeki araç yanında uyuşturucu satan 2 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda 1 kilo 820 gram marihuana, 250 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 10 bin 180 lira nakit ele geçirildi; şüpheliler tutuklandı.

Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları saha çalışmasında, İncirtepe Mahalesi'nde park halindeki aracın yanında iki kişinin uyuşturucu sattığını tespit etti.

Bir süre gözlem yapan ekipler, araçlarını durdurdukları şüpheliler A.A. (21) ve S.B'nin (18) üst aramasında 2 cep telefonu ile 10 bin 180 lira nakit para, araçta yaptıkları aramada ise ruhsatsız tabanca ile şarjör, 6 fişek, 1 kilo 820 gram marihuana ile 250 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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