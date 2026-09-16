Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 840 kilo Pregabalin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 840 kilo Pregabalin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Esenyurt\'ta uyuşturucu operasyonunda 840 kilo Pregabalin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 840 kilo toz halinde Pregabalin maddesi ile 800 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız imalathanede incelemelerde bulundu.

ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 840 kilo toz halinde Pregabalin maddesi ile 800 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon düzenlenen imalathanede incelemelerde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak olarak 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında 15 Eylül Salı günü Esenyurt'ta belirlenen bir iş yeri ve araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyon düzenlenen imalathaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

3,5 MİLYON HAP ÜRETEBİLECEK HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 840 kilo toz halinde Pregabalin maddesi (yaklaşık 3,5 milyon adet hap üretilebilecek ham madde), 800 bin adet Pregabalin etken maddeli sentetik ecza hapı, 374 kilogram katkı maddesi, 1 milyon 200 bin adet doluma hazır boş kapsül, 5 adet hap üretiminde kullanılan makine, kiloluk terazi, 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bugün 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Selami Yıldız, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 840 kilo Pregabalin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:12:54. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda 840 kilo Pregabalin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement