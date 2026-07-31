Esenyurt'ta Yağmur Suyu Hattı Çalışmaları Başladı

Esenyurt'ta kış aylarında yaşanan yağmur suyu sorununun kalıcı çözümü amacıyla bazı sokaklarda yağmur suyu hattı çalışmalarına başlandı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Örnek Mahallesi'nde uzun yıllardır özellikle yağışlı havalarda yaşanan su baskını sorununun çözümü için gerekli altyapı çalışmaları başlatıldı.

Çalışma kapsamında 1375 Sokak'tan 1372 Sokak'a kadar yaklaşık 350 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edilirken, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede kilit parke taşı döşeme çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Yürütülen çalışmalarla 1368, 1369, 1370, 1371, 1372 ve 1375 sokaklarda yoğun yağışlarda yaşanan su birikintileri ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Örnek Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından yapımına başlanan yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Aksoy'a, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Demir ile Örnek Mahallesi Muhtarı Emin Kızılateş de eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, cumartesi pazarının kaldırılmasının ardından uzun yıllardır beklenen yağmur suyu altyapı çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "1375 Sokak ile bağlantılı diğer sokaklarda yağmur suyu hatlarını döşüyoruz. Özellikle kış aylarında yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmaların ardından sokaklarımızı parke taşlarıyla yenileyerek uzun yıllardır çeşitli nedenlerle ertelenen iyileştirmeleri de tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.