Esenyurt'ta yapılan denetimde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yapılan denetimde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde yakalandı

Esenyurt\'ta yapılan denetimde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde 3 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ile haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

24.08.2024 01:49
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ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde 3 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ile haklarında yakalama kararı bulunan 4 yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 18.30-21.30 saatleri arasında Pınar Mahallesi'nde yapılan denetimde, 897 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 254 araç ve 85 motosiklette arama yapıldı. Yapılan denetimde 3 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden birinin silahlı yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Denetimde ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ile bir adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Araçlarında eksikleri bulunan 11 araç sürücüsüne ise 82 bin 632 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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