Esenyurt'ta Yıldız Camii Projesi Tamamlanıyor

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(İSTANBUL)- Esenyurt'ta 10 yıl önce yapımına başlanan ancak yarım kalan Yıldız Camii projesinin tamamlanması için çalışma başlatıldı. Aynı anda 2 bin 276 vatandaşın hizmet alabileceği proje, kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacak.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yarım kalan projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda 2014 yılında temeli atılan ancak yarım bırakılan Yıldız Camii projesinin yapımına, yeniden başlandı. Zafer Mahallesi'nde 4 bin 923 metrekare alan üzerine inşa edilen ve temeli 10 yıl önce atılan proje, kısa sürede tamamlanarak, ibadete açılacak.

10 yıldır bekleyen Yıldız Camii tamamlıyor

2 bin 276 kişilik namaz kılma alanına sahip 5 minareli Yıldız Camii projesinde, 400 metrekare külliye, Kur'an kursu, 2 bin 700 metrekare avlu ve sosyal donatı alanları yer alıyor. Caminin alt kısmında Başkan Özer'in hayata geçirdiği, günlük 15 bin kişiye sıcak yemek kapasiteli Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de bulunuyor.

Başkan Özer, "Bu cami 10 yıldır bekliyordu. Bizim için utanç vesilesi olmuştu. Caminin bitirilmesi için çalışmaları başlattık ve kısa sürede bitirerek halkımızın ibadetine sunacağız. Esenyurtlu hemşehrilerimize her alanda hizmet sunmaya devam ediyoruz" dedi.