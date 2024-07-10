Esenyurt'ta Yıldız Camii Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Yıldız Camii Projesi Tamamlanıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 10 yıl önce başlanan ancak yarım kalan Yıldız Camii projesinin tamamlanması için çalışma başlattıklarını duyurdu. Proje kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacak.

10.07.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Esenyurt'ta 10 yıl önce yapımına başlanan ancak yarım kalan Yıldız Camii projesinin tamamlanması için çalışma başlatıldı. Aynı anda 2 bin 276 vatandaşın hizmet alabileceği proje, kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacak.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yarım kalan projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda 2014 yılında temeli atılan ancak yarım bırakılan Yıldız Camii projesinin yapımına, yeniden başlandı. Zafer Mahallesi'nde 4 bin 923 metrekare alan üzerine inşa edilen ve temeli 10 yıl önce atılan proje, kısa sürede tamamlanarak, ibadete açılacak.

10 yıldır bekleyen Yıldız Camii tamamlıyor

2 bin 276 kişilik namaz kılma alanına sahip 5 minareli Yıldız Camii projesinde, 400 metrekare külliye, Kur'an kursu, 2 bin 700 metrekare avlu ve sosyal donatı alanları yer alıyor. Caminin alt kısmında Başkan Özer'in hayata geçirdiği, günlük 15 bin kişiye sıcak yemek kapasiteli Aşevi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü de bulunuyor.

Başkan Özer, "Bu cami 10 yıldır bekliyordu. Bizim için utanç vesilesi olmuştu. Caminin bitirilmesi için çalışmaları başlattık ve kısa sürede bitirerek halkımızın ibadetine sunacağız. Esenyurtlu hemşehrilerimize her alanda hizmet sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Esenyurt, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Yıldız Camii Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yıldız Camii Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement