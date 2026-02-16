Esenyurt'ta Yol Verme Kavgası: 2 Gözaltı

Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi darbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde iki sürücü arasında öğle saatlerinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Ş.E. (52) ve A.E. (17) bir kişiyi darbetti.

Yaşanan kavga anlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak" ve "yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması" maddelerinden idari para cezası uygulandı.