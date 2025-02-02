Esenyurt'ta Zincir Market Yangını - Son Dakika
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Esenyurt'ta Zincir Market Yangını

Esenyurt\'ta Zincir Market Yangını

Esenyurt'ta bir zincir marketin depo alanında çıkan yangın için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

02.02.2025 07:46
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İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin şubesinde başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Zincir Market Yangını - Son Dakika

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