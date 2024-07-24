Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: Trafik Yoğunluğu Oluştu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: Trafik Yoğunluğu Oluştu

Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Edirne istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil ile 3 minibüs karıştı. Kazanın ardından yolun Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

24.07.2024 08:37
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Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Edirne istikameti Saadetdere mevkisinde bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: Trafik Yoğunluğu Oluştu - Son Dakika

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