Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
D-100 kara yolunun Edirne istikameti Saadetdere mevkisinde bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: Trafik Yoğunluğu Oluştu - Son Dakika
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