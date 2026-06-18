Esenyurt'taki Silahlı Saldırıda 4 Gözaltı

Esenyurt'ta 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkyolu Mahallesi 522. Sokak'ta 17 Haziran'da iki grup arasında çıkan olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen zanlılar E.S, Ö.C.D, Y.A. ile S.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayda yaralanan P.D'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, araçtan inen 1 şüphelinin diğer gruba ateş açtığı görülüyor.

Balıkyolu Mahallesi 522. Sokak'ta 17 Haziran'da plakaları öğrenilemeyen motosikletli 2 kişiye, iki farklı otomobilden silahla ateş açılmıştı. Motosiklettekilerin otomobildekilere silahla karşılık vermesi üzerine çevredeki iş yerleri ile araçlara çok sayıda kurşun isabet etmişti.

Olaya karışan ve kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler bölgeden kaçmış, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan iki grubun birbirlerine silahla ateş etme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.