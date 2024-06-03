ESHOT, engelli yolcular için emniyet kemeri montajına başladı

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(İZMİR) -ESHOT Genel Müdürlüğü, tamamı engelli erişimine uygun ve ilgili yönetmeliklerde engelli yolcular için belirtilen tüm güvenlik önlemlerine sahip araçlardan oluşan filosunda, engelli yolcuların konforunu artıracak bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Tekerlekli sandalyeli yolcuların daha güvenli seyahat edebilmesi için otobüslerde emniyet kemeri montajına başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, engelli yolculardan gelen talepler doğrultusunda yeni bir çalışma başlattı. Bir süre önce, 292 otobüsünü kendi atölyelerinde tadil eden ve tekerlekli sandalyeli yolcu kapasitesini yüzde 100 artıran ESHOT, tamamı engelli erişimine uygun ve ilgili yönetmeliklerde engelli yolcular için belirtilen tüm güvenlik önlemlerine sahip otobüslerine ekstra güvenlik ve konfor sağlamak amacıyla emniyet kemeri montajına başladı.

Yönetmelikte zorunluluk yok

Çalışma, ilgili yönetmelikte böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen başlatıldı. İlk etapta 530 otobüste, tekerlekli sandalyeli yolcu alanlarına emniyet kemerleri monte edilecek. Daha sonra filonun geri kalanında da montaj çalışmaları tamamlanacak.