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Eşi ve sevgilisi tutuklandı, kuzeni ile serbest bırakıldı - Son Dakika
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Eşi ve sevgilisi tutuklandı, kuzeni ile serbest bırakıldı

Bursa'da bir evden 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çalan şüphelilerden resmi nikahlı eşi ve dini nikahlı sevgilisi tutuklanırken, kuzeni adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi ve sevgilisi tutuklandı, kuzeni ile serbest bırakıldı
11.12.2023 - 23:25,
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EŞİ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI, KUZENİ İLE SERBEST BIRAKILDI

Bursa'da, girdikleri evden 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenerek Osmaniye ve Ankara'da yakalanan Orhan T. (28), resmi nikahlı eşi Sıla T. (19), dini nikahla birlikte yaşadığı Burcu Ç. (26) ile amcasının oğlu Murat T. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sıla T. ile Burcu Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Orhan T. ve kuzeni Murat T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

Kaynak: DHA
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Osmaniye, Ankara, Bursa, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşi ve sevgilisi tutuklandı, kuzeni ile serbest bırakıldı - Son Dakika
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