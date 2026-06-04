Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi - Son Dakika
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Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

04.06.2026 15:04
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Adana'da Şevket A., eşini öldürmekle suçlanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Meydan Mahallesi'ndeki evlerinde 4 Şubat'ta eşi Kadriye A'yı (39) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şevket A. (53) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın eşi tarafından aldatıldığı düşüncesiyle ikametlerine ses kayıt cihazı yerleştirdiği belirtildi.

Olay günü alkollü olduğu tespit edilen sanığın, Kadriye A'yı uyandırıp bıçakladığı anlatılan iddianamede, "Sanığın eyleminin Kadriye A'yı öldürmeye yönelik olduğu ve 'eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşıldığından üzerine atılı suçlama yönünden ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur." ifadesi kullanıldı.

Şevket A. ise iddianamede yer verilen ifadesinde aldatıldığını öne sürerek, "Eve hırsız girer düşüncesiyle çekyatın altında bulundurduğum bıçakla bilinçsizce saldırdım. Bıçağı kaç kez vurduğumu bilmiyorum. Daha sonra evin alt katında yaşayan kardeşime seslendim. Bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdim." beyanında bulundu.

Meydan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde eşi Kadriye A'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Şevket A. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

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