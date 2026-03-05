Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı

Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı
05.03.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de balkondan düşen Mehmet K, eşini boğarak öldürdüğünü itiraf ederek tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geçen hafta balkondan düşerek yaralanan kişi, evinde eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen hafta, Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta bir apartmanın 7. katında Mehmet K'nin (58) evinin balkonundan düşmesi ve aynı olay esnasında 50 yaşındaki eşi Sevim Özdemir'in evde cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Sevim Özdemir'in otopsi raporunda, olaydan birkaç gün önce boğularak öldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Mehmet K'nin, emniyetteki ifadesinde eşi Sevim Özdemir'i öldürdüğünü kabul ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

27 Şubat'ta, Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta bir apartmanın 7. katında Mehmet K, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düşmüş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

İtfaiyenin evin kapısını açmasının ardından içeri giren polis ekipleri, Mehmet K'nin eşi Sevim Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Yapılan ilk incelemede ise Özdemir'in birkaç gün önce öldüğü anlaşılmıştı.

Balkondan düşerek yaralanan Mehmet K, ambulansla hastaneye kaldırılmış, Sevim Özdemir'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürülmüştü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:25:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.