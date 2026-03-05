Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geçen hafta balkondan düşerek yaralanan kişi, evinde eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen hafta, Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta bir apartmanın 7. katında Mehmet K'nin (58) evinin balkonundan düşmesi ve aynı olay esnasında 50 yaşındaki eşi Sevim Özdemir'in evde cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Sevim Özdemir'in otopsi raporunda, olaydan birkaç gün önce boğularak öldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Mehmet K'nin, emniyetteki ifadesinde eşi Sevim Özdemir'i öldürdüğünü kabul ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

27 Şubat'ta, Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta bir apartmanın 7. katında Mehmet K, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düşmüş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

İtfaiyenin evin kapısını açmasının ardından içeri giren polis ekipleri, Mehmet K'nin eşi Sevim Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Yapılan ilk incelemede ise Özdemir'in birkaç gün önce öldüğü anlaşılmıştı.

Balkondan düşerek yaralanan Mehmet K, ambulansla hastaneye kaldırılmış, Sevim Özdemir'in cenazesi ise otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürülmüştü.