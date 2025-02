Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin minibüsünü kurşunlattı

Güncel

KONYA'da eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin iş yerini kurşunlatan koca İsmail C. ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. İsmail C. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Namusunu bilmeyen, kinini bilmez" dedi.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde bulunan Hakan Ü.'ye ait seyyar arzuhalcide meydana geldi. İddiaya göre, İsmail C., yaklaşık 15 gün önce eşinden boşanmak için Hakan Ü.'nün yanına giderek boşanma dilekçesi yazdırdı. Ertesi gün ise İsmail C.'nin eşi Melek C. de boşanmak istediği için yine Hakan Ü'ye giderek boşanma dilekçesini yazdırdı. Hakan Ü.'nün eşine yazdığı dilekçenin daha detaylı olduğunu öğrenen İsmail C., öfkelenerek arkadaşları İsmail A.ve Mustafa E.S.'yi alarak Hakan Ü.'nün seyyar arzuhalcisinin yakınlarına otomobiliyle bıraktı. İsmail A. yanında bulunan tabancayı çıkararak arzuhalciye 3 el ateş ederek kaçtı. Sabah iş yerine gelerek seyyar dükkanının kurşunlandığını gören Hakan Ü.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

ARZUHALCİYİ KURŞUNLAMASI İÇİN ARKADAŞLARINI AZMETTİRMİŞ

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelileri saklandıkları evde suç aleti tabanca ile gözaltına aldı. Olayda arkadaşlarını azmettiren öfkeli koca İsmail C. ifadesinde, suçlamaları reddetti. Tabancayı kullanan İsmail A. İse, " arkadaşımın morali bozuk olduğunu için iş yerini kurşunladım." dediği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İsmail C. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Namusunu bilmeyen, kinini bilmez" dedi.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA)