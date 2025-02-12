Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlattı - Son Dakika
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Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlattı

Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlattı

KONYA'da eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlattığı iddia edilen İsmail C. ile 2 arkadaşı, gözaltına alındı.

12.02.2025 14:36  Güncelleme: 14:37
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KONYA'da eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlattığı iddia edilen İsmail C. ile 2 arkadaşı, gözaltına alındı.

İsmail C., yaklaşık 15 gün önce eşinden boşanmak için Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde arzuhalci dükkanı bulunan Hakan Ü.'nün yanına giderek boşanma dilekçesi yazdırdı. Bir gün sonra İsmail C.'nin eşi Melek C. de Hakan Ü.'ye giderek boşanma dilekçesi yazdırdı. Hakan Ü.'nün eşine yazdığı dilekçenin daha detaylı olduğunu öğrenen İsmail C., iddiaya göre öfkelendi ve arzuhalci dükkanını kurşunlatmak istedi. Bunun üzerine İsmail C., arkadaşları İsmail A. ile Mustafa E.S.'yi otomobiliyle arzuhalci dükkanının yakınlarına bıraktı.

3 EL ATEŞ EDİP, KAÇTI

İsmail C.'nin arkadaşı İsmail A. da dün saat 04.00 sıralarında yanındaki tabanca ile arzuhalci dükkanına 3 el ateş edip, kaçtı. Sabah geldiğinde iş yerinin kurşunlandığını gören Hakan Ü. durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyip, İsmail C. ile Mustafa E.S.'yi saklandıkları evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İsmail C. de gözaltına alınırken, tabancayı kullanan İsmail A., "Arkadaşımın morali bozuk olduğu için iş yerini kurşunladım" dediği öğrenildi. İsmail C. arkadaşlarını azmettirdiği iddiasını reddetti.

3 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İsmail C., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusunu bilmeyen, kinini bilmez" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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