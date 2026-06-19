Eşinin Mirasını Yaşatıyor - Son Dakika
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Eşinin Mirasını Yaşatıyor

Eşinin Mirasını Yaşatıyor
19.06.2026 09:29
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Gamze Buldanlı, eşi vefat ettikten sonra birlikte kurdukları çiftliği iki çocuğuyla sürdürüyor.

İZMİR'in Menderes ilçesinde yaşayan Gamze Buldanlı (40), 3 yıl önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren eşiyle birlikte kurdukları çiftliği bırakmadı. Hayvancılık ve tarımsal üretimi devam ettiren Buldanlı, 120 büyükbaşın bulunduğu çiftliği iki çocuğunun desteğiyle işletmeyi sürdürüyor.

Menderes ilçesinde yaşayan Gamze Buldanlı, 3 yıl önce eşi Dinçer Buldanlı'yı kalp krizi nedeniyle kaybetti. 18 yıl boyunca eşiyle omuz omuza vererek büyüttükleri çiftliklerini bırakmayan Gamze Buldanlı, hayvancılığı ve tarımsal üretimi sürdürdü. Eşinin mirasına sahip çıkan Buldanlı, 120 büyükbaşın bulunduğu çiftliği 2 çocuğunun desteğiyle devam ettirdi.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BU İŞİN İÇERİSİNDEYİM'

Çocukluğundan beri hem tarımsal üretim ve hayvancılık yaptığını söyleyen Buldanlı, evlendikten sonra da çiftçiliği sürdürdüğünü söyledi. Evlilikleri boyunca eşiyle hayvancılığı da seracılığı da her yıl büyüttüklerini dile getiren Buldanlı, "Çocukluğumdan beri bu işin içerisindeydim. 25 yıldır hayvancılık, 20 yıldır da tarımsal üretim yapıyorum. Hayvanların, seraların, toprağın içinde olduğum için eşimin vefat etmesi beni başka bir işe yönlendirmedi" dedi.

'BU İŞ BANA EŞİMİN EMANETİYDİ'

Buldanlı, "Çiftçilik yapmaktan hiç vazgeçmedim. Bu işi bildiğim, hep içerisinde olduğum için aynı şekilde devam ettirmek istedim ve ettirdim. İşlerimizi eşimle beraber yapıyorduk. Yadırgamadım, onsuz zorluklarım oldu ama başardım. Bu iş bana eşimin emanetiydi. Amacım onun bana bıraktığı çiftçiliği, hayvancılığı, seracılığı devam ettirmek. Onun bana bıraktığı bu mirasa elimden geldiğince sahip çıkmak. Severek çalışıyorum. Hem bildiğim hem de onun bıraktığı bir meslek olduğu için yaptığıma çok memnunum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA TUTUNDUM'

Eşi öldüğünde oğlunun 17, kızının da 14 yaşında olduğunu belirten Buldanlı, "Eşimin vefatından sonra çocuklarıma tutundum. Oğlum babasından kalan bu mesleği sürdürmek için bana çok destek verdi. Çocuklarımla birlikte bu işi severek devam ettiriyoruz" dedi. Kadınlara da mesaj vermek isteyen Buldanlı, "Pes etmediğimiz sürece bu zafer bizimdir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

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