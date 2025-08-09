Esir Ailelerinden Protesto

İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv yönetiminin Gazze kentini işgal kararını Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın evinin önünde protesto etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrailli eski esir Ohad Ben Ami, Bakan Katz'ın ülkenin orta kesimindeki Kfar Ahim yerleşimindeki evinin önünde düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, "Hamas, hükümetin bizi terk ettiğini söyledi. Belki de bu doğru." ifadelerini kullandı.

Gazze'de tutulan İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker halkı sokaklara çıkmaya çağırarak "Benim gibi durup ağlamayın. Televizyon izleyip sadece kalbinizin ne kadar acıdığını söylemeyin. Ayağa kalkın, Rehineler Meydanı'na gelin." dedi.

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararıyla İsrailli esirleri "ölüme mahkum ettiğini" dile getiriyor.

Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.