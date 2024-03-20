Eski ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan'dan çekilme süreci stratejik bir başarısızlık

Eski ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan'dan çekilme sürecinin "stratejik bir başarısızlık" olduğunu kaydederek, "Eğer yüzde yüz geri çekilmemiş olsaydık, şu an Taliban'la savaşa devam ediyor olurduk." dedi.
ABD Temsilciler Meclisindeki oturumda Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili soruları yanıtlayan ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Milley, Afganistan işgaline dair pek çok başlığı değerlendirdi.
Milley, Afganistan'dan geri çekilme sürecinde sivillerin tahliyesiyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığını suçlayarak "Savaşmayan unsurların tahliyesi kararını Dışişleri Bakanlığı 14 Ağustos'ta (2021) aldı ancak çok geç kalmış bir karardı." diye konuştu.
20 yıllık savaşın ardından çekilme sürecinin daha iyi yönetilmesi gerektiğini anlatan Milley, ABD'nin Afganistan'da yapmak istediği şeylerin çoğunda başarılı olamadığını, "Bu stratejik bir başarısızlıktır." sözleriyle dile getirdi.
Geride ne kadar Amerikalı kaldığını bilmiyorum
Afganistan'da kaç Amerikalının kaldığı konusundaki soruları da yanıtlayan Milley, sürecin başında kaç kişi olduğunu tam bilmedikleri için çekilme tamamlandığında kaç kişi kaldığını da bilmediklerini söyledi.
Milley, "Bu konuda dürüst olacağım, Afganistan'da geride kalan Amerikalıların tam sayısını bilmiyorum." dedi.
Aynı oturuma katılan ABD'nin eski Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Kenneth F. McKenzie de tahliye sürecinin kötü yönetildiğini ancak sürecin Dışişleri Bakanlığının geç hareket etmesinden kaynaklandığını savundu.
Milley ile McKenzie, Amerikan istihbaratının da Afganistan'dan geri çekilme sürecinde başarılı bir sınav vermediğini, çekilme sonrası senaryolar konusunda istihbarat unsurlarının zayıf kaldığını anlattı.
ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki işgali, 20 yılın ardından 31 Ağustos 2021 günü askerlerinin tümünün ülkeden çekilmesiyle sona ermişti.
29 Şubat 2020'de ABD, Afganistan'daki ABD birliklerinin önemli ölçüde geri çekilmesinin önünü açan ve Taliban'dan ülkenin terörist faaliyetler için kullanılmayacağına dair garantiler içeren bir anlaşma imzalamıştı. Barış anlaşması çerçevesinde nihai geri çekilme için 1 Mayıs 2021'i kesin bir tarih olarak belirleyen Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.
ABD Başkanlığına seçilmesinin ardından Joe Biden, kendisine miras kalan 1 Mayıs tarihini 31 Ağustos 2021'e ertelemişti. 15 Ağustos'ta Taliban, başkent Kabil'i kuşatmış ve yönetimi "barışçıl" yollarla devralmıştı.
Son Dakika › Güncel › Eski ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan'dan çekilme süreci stratejik bir başarısızlık - Son Dakika
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iki iş yerine düzenledikleri operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek, 33 adet kaçak elektronik sigara, 3 kutu 200'li basılmış tütün ve 100 paket basılmış tütün ele geçirdi. Operasyon sonucunda iş yeri sahipleri L.K. ve Y.S. gözaltına alındı.
Bursa'da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
MediaTek ve NVIDIA, otomotiv sektöründe dört yeni otomobil çipi üretmek için iş birliği yapacak. MediaTek'in Dimensity Auto Cockpit işlemci serisi, otomobiller için internet bağlantısı, otonom sürüş desteği ve yüksek çözünürlüklü ekranlara güç verecek. İşlemciler, farklı sensörlere ve çoklu işletim sistemlerine de uyumlu olacak.
Microsoft, yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmek için yeni bir organizasyon olan Microsoft AI platformunu oluşturdu. Mustafa Suleyman, Microsoft AI'nin İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alırken, Karén Simonyan da Baş Bilimci olarak yer alacak. Bu hamleyle, Microsoft'un inovasyon yetenekleri daha da güçlenecek ve yapay zeka alanında önde gelen araştırmacılar ve mühendisler de takıma katılacak.
OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5 ile ilgili belirsiz ama ilginç açıklamalar yaptı. Altman, bu yıl kullanıma sunulacak yeni dil modelinin adının GPT-5 olup olmayacağından ziyade gelişmiş özellikleriyle dikkat çekeceğini söyledi. OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor.
Microsoft, Windows'un yanı sıra diğer yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. Microsoft Teams, OneNote ve OneDrive uygulamalarına eklenmesi planlanan yeni özellikler arasında otomatik çeviri, toplantı notlarını kaydetme, Microsoft Teams entegrasyonu ve yapay zeka destekli sohbet robotu Copilot'un OneDrive'a entegrasyonu bulunuyor. Bu yeni özelliklerin kademeli olarak kullanıma sunulması planlanıyor.
İsveç'in Värmdö bölgesinde yaşayan insanlar, drone'lar aracılığıyla yiyecek teslimatı almaya başlayacak. Bu hizmet, multikopterleri kullanarak gerçekleştirilecek ve ilerleyen zamanlarda tüm ülkeye ve ötesine yayılacak. İsveç'in Uçan Süt Kutusu Drone'ları adı verilen bu hizmet, Tele2, foodora ve Aerit şirketlerinin işbirliğiyle hayata geçirildi. Müşteriler, foodora uygulamasını kullanarak yiyecek siparişi verebilecek ve uygun evlerine drone'larla teslimat yapılacak. Bu sistem, hızlı ve güvenli bir teslimat sağlarken, motor gürültüsü ve engellerle uğraşma gibi sorunları da ortadan kaldıracak. Bu yenilikçi hizmetin Türkiye'ye de gelip gelmemesi ise tartışma konusu.
Fotoğraflarını satışa çıkaran Serpil Örümcer, kirasını ödeyemediğini ve sıkıntılı günler yaşadığını söyledi. Bakırköylüler Derneği, 'Bir şarkısın sen' konserinde Aygün Karadoğan'ı sahneye çıkararak Örümcer'e yardım eli uzattı. Konser, 16 Nisan'da Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
Oyun dünyası her ay yeni yapımlarla dolup taşıyor ve dev oyun şirketleri daha fazla kazanmak için büyük oyunlarla karşımıza çıkıyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Nisan 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste… Yeni Oyunlar (Nisan 2024) Önümüzdeki ay yeni çıkacak oyunlara baktığımızda bazı yapımlar göze çarpıyor. Listeye göre Grounded, 16 Nisan'da PlayStation 4 / 5 ve Switch konsollar için sunulacak. Uzun bir süredir merakla beklenen strateji oyunu Manor Lords ise 16 Nisan'da Steam üzerinden ön siparişlere açılacak. Türkçe dil desteğine de sahip olacak bu yapım, en çok istek listesine eklenen yapımlar sıralamasında yer alıyor. Ubisoft'un efsane korsanlık oyunu Sea of Thieves, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 üzerinden oynanabilir olacak. Bunun dışında listede birçok yapım bulunuyor. Hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Sizin düşünceleriniz neler ?