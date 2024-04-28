Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken'in cenazesi toprağa verildi

Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken\'in cenazesi toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken'in cenazesi, Altınordu ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene, Erken'in ailesi, yakınları ve birçok siyasi isim katıldı.

28.04.2024 15:49
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken'in cenazesi toprağa verildi.

Dün vefat eden Erken için Altınordu ilçesindeki Ulu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Erken'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Erken'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çavuşlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Cihan Erken'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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