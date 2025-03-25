Eski Alanya Meclis Salonu, Öğrencilere 24 Saat Açık Ders Çalışma Alanı Oluyor - Son Dakika
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Eski Alanya Meclis Salonu, Öğrencilere 24 Saat Açık Ders Çalışma Alanı Oluyor

Alanya’da eski meclis salonu, öğrencilerin 24 saat boyunca ders çalışabileceği bir alan olarak yenilendi. Ücretsiz çay, kahve ve iftar yemekleri sunulurken, kesintisiz internet imkanı da sağlanıyor.

25.03.2025 12:16  Güncelleme: 13:42
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(ANTALYA) - Eski Alanya Belediye Binası'ndaki meclis salonu, öğrencilerin 24 saat kullanabileceği bir ders çalışma alanına dönüştürüldü. Kesintisiz ve hızlı internet ağı olması dolayısıyla öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan salonda, çay, kahve ve iftar yemeği ikramı da yapılıyor.

Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi ve Akdeniz Gençlik Derneği'nin ortak çalışmasıyla eski meclis salonu, öğrencilerin 24 saat kullanabileceği bir çalışma alanına dönüştürüldü. Özellikle sınav dönemlerinde artan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hayata geçirilen proje ile gençlerin eğitim hayatlarına destek olmak amaçlanıyor.

Modern ve rahat bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilere hitap eden alanda; ücretsiz çay, kahve ve sıcak çorba ikramı yapılıyor. Ramazan ayı süresince ise iftar yemekleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Ayrıca öğrencilere kesintisiz ve hızlı internet sağlayan fiber bağlantı hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor. Gençlerin sosyal, akademik ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap veren çalışma alanı hem üniversite hem de lise öğrencileri için bir buluşma noktası haline geldi.

Proje kapsamında sunulan imkanlar, öğrencilerden tam not aldı. Alanda ders çalışan bazı öğrenciler, "Evde dikkatimi toplamakta zorlanıyordum, burası bana gerçekten iyi geldi. Gece geç saatlerde bile güvenle gelip ders çalışabiliyoruz. Çorba ve içecek ikramları ise ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Yurtta hem kalabalık hem de gürültü var ve odada ders çalışmak çok zor. Dışarıda ise kafeler pahalı olduğu için uzun süre kalamıyorduk. Bu alan tam ihtiyacımız olan bir yerdi. Sessiz, güvenli ve her şey ücretsiz. İlk defa bu kadar rahat ders çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski Alanya Meclis Salonu, Öğrencilere 24 Saat Açık Ders Çalışma Alanı Oluyor - Son Dakika

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