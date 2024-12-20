Eski Askerden Kongreye Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Askerden Kongreye Sert Eleştiri

Josephine Guilbeau, ABD Kongresi'ni Gazze'ye verilen destek nedeniyle suçladı.

20.12.2024 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li eski istihbaratçı ve asker Josephine Guilbeau, ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe ilişkin "ABD Kongresi Gazze'deki bu soykırıma suç ortağı oluyor. 17 yıllık bir gazi ve istihbarat subayı olarak, Amerikan değerlerini ve ulusal güvenliğimizi yok edişinizi izliyorum." dedi.

Eski istihbaratçı ve ordu mensubu Guilbeau, ABD Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesinde düzenlenen bir oturumda, Amerikan yönetiminin ve Kongresinin İsrail politikasına tepki gösterdi.

Oturum devam ederken ayağa kalkarak Kongre üyelerine seslenmeye başlayan Guilbeau, "ABD Kongresi Gazze'deki bu soykırıma suç ortağı oluyor. İsrail'e milyarlarca dolar göndermeye devam ediyorsunuz. 17 yıllık bir gazi ve istihbarat subayı olarak, Amerikan değerlerini ve ulusal güvenliğimizi yok edişinizi izliyorum." şeklinde konuştu.

Üzerindeki askeri kıyafetiyle dikkati çeken eski asker Guilbeau, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail (Gazze'de) çocukları diri diri yakıyor. Bir yıldır İsrail'in çocukları nasıl diri diri yaktığını izliyorum. Gazilere ve Amerikan değerlerine değer vermiyorsunuz. Bu ülkeyi yok ediyorsunuz. Hepinizden utanıyorum. Tanrı size doğru olanı yapma cesaretini versin."

Bu sırada oturum başkanının da çağrısıyla salondaki güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan Guilbeau, salon dışında bulunan bazı medya mensuplarına açıklama yaptı.

Amerikalı eski asker, Amerikan Kongresinin milyarlarca doları İsrail gibi ülkelere gönderirken gazilere, ihtiyaç duydukları yardımları sağlamadığını belirtti.

Guilbeau, "Gaziler olarak sesimizi yükseltip 'Artık yeter' deme zamanı. Kongrenin şu anda yaptıklarından ülkemizi kurtarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Askerden Kongreye Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:22:37. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Askerden Kongreye Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.