Eski Bakan Denizolgun soruşturmasında doktor Nurettin Demirkol gözaltına alındı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktor Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemelerde, acil ihbarın Demirkol tarafından yapıldığı belirlendi ve adresinde arama kararı çıkarıldı.
(İSTANBUL) - Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, doktor Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ağustos'ta ifade veren Demirkol'un, yıllar önce yapılan acil ihbarı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini adli makamlara beyan ettiği ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ihbarın bizzat Demirkol tarafından yapıldığı belirlendi.
Bu tespitin ardından Nurettin Demirkol hakkında gözaltı kararı ile adresinde de arama yapılması kararı çıkarıldı.
Kaynak: ANKA
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