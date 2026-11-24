Eski bakan Kaya sağlık gerekçeli itiraz üzerine adli kontrolle tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında tutuklu bulunan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesine karar verildi. Avukatının sağlık gerekçeli itirazını kabul eden hakimlik, Kaya'nın konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama adli kontrolüyle tahliyesine hükmetti.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatı, sağlık gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesine ilişkin itirazda bulundu.
İtiraz üzerine hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Kaya, 6 Kasım'da tutuklanmıştı.
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