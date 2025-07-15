Eski Bakan Mustafa Varank\'ın Şehit Ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank Anıldı

15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı.

15 Temmuz'da şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank, şahadetinin 9'uncu yılında Fatih Şehzadebaşı Camii avlusunda bulunan kabri başında anıldı. Akşam namazının arından Prof. Dr. İlhan Varank, babaları merhum Ali Haydar Varank ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda kişi katıldı.